На Astana OPEN прогремела первая сенсация   

Тимофей Скатов в трех сетах сломил сопротивление титулованного итальянца Андреаса Сеппи.

20 сентября стартовали игры основного раунда крупного международного турнира Astana ATP 250, передает zakon.kz.

В первый же день турнира большой сюрприз преподнес свежеиспеченный чемпион Казахстана Тимофей Скатов. Североказахстанец в трех сетах сломил сопротивление многоопытного и титулованного итальянца Андреаса Сеппи - 7:6, 4:6, 6:1. 37-летний итальянский спортсмен на сегодня занимает в мировом рейтинге 87-ю позицию, обладатель четырех титулов в АТР-Туре, три из них - в одиночке.

Помимо Тимофея, на корты Национального теннисного центра в понедельник вышли еще два представителя Казахстана, и оба играли в финалах квалификации.

Больше повезло Дмитрию Попко, он выиграл свою встречу у австралийца Мэтью Эбдена - 3:6, 6:3, 6:4. К сожалению, фортуна отвернулась от Дениса Евсеева, который не сможет играть в основе одиночного разряда. Алматинец проиграл Марку Полмансу из Австралии - 4:6, 2:6.

Куандык Шынасилов

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