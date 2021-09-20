Капитан "Барыса" признан лучшим защитником третьей недели КХЛ

Даррен Диц признается лучшим в своем амплуа седьмой раз в карьере.

Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником третьей недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Он признается лучшим в своем амплуа седьмой раз в карьере.

В трех матчах Диц набрал 3 (2+1) очка. Защитник не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности, при общем значении "+1", Диц провел пять силовых приемов и заблокировал пять бросков. В игре с ЦСКА Диц оформил дубль, а одна из шайб стала победной для его команды.

Также лига выбрала лучшего голкипера, нападающего и новичка. Юхо Олкинуора из "Металлурга" стал лучшим вратарем с тремя победами в трех матчах. Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Сергей Плотников из ЦСКА, набравший 7 (5+2) очков в трех матчах. Лучшим новичком признан Дмитрий Рашевский ("Динамо" Москва), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели.

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