Семьям погибших от рук алматинского стрелка окажут поддержку - Сагинтаев

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Аким города Алматы выразил соболезнования семьям погибших.
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших от рук стрелка в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.
Об этом аким написал на своей официальной странице в twitter.
Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе. Город окажет всю необходимую помощь и поддержку, - говорится в сообщении.
читайте также: ДП рассказали о погибших полицейских
Сегодня, 20 сентября, в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Погибли пять человек. Задержанному может грозить пожизненный срок
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!