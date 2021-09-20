Семьям погибших от рук алматинского стрелка окажут поддержку - Сагинтаев

Аким города Алматы выразил соболезнования семьям погибших.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших от рук стрелка в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.

Об этом аким написал на своей официальной странице в twitter.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе. Город окажет всю необходимую помощь и поддержку, - говорится в сообщении.

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Сегодня, 20 сентября, в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Погибли пять человек. Задержанному может грозить пожизненный срок

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