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Об этом он высказался во время телефонного разговора с Касым-Жомартом Токаевым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.
Во время разговора Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Алматы.
Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин в свою очередь просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алматы, - говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Также президенты обсудили работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями.
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