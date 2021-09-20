Краснокнижный пеликан пришел за помощью к балхашским рыбакам

Птица запуталась в рыболовной сети.

Краснокнижный пеликан запутался в леске пришел за помощью к балхашским рыбакам, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Птица запуталась в рыболовной сети и видимо от отчаяния потеряла страх, говорят промысловики. По их словам, пеликаны обычно избегают контакта с человеком. Увидев краснокнижного гостя, мужчины начали снимать его на камеру смартфона. И только когда он приблизился, разглядели путы из лески.

С каждым шагом ему было труднее идти. Сети сильно запутали лапы и уже впились даже. Видимо, не один день он ходил с ними. Пеликан вообще мог погибнуть. Плавать спутанным он бы не смог, это однозначно. Он спокойно подождал, пока мы распутали и разрезали сети, и сразу не убежал. житель города Балхаш Александр Ли

После освобождения пеликан даже согласился на совместное фото. И только потом удалился.

Брошенные и запрещенные рыбацкие сети - давняя проблема Балхаша. Только в этом сезоне правоохранители изъяли и выловили из озера 200 километров лески. По факту незаконной рыбалки в области возбуждено 28 уголовных дел. Еще 500 человек заплатили штрафы.

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