Новая велокоманда появится в Казахстане

Новая команда станет базовой для юниорской сборной Казахстана.

Генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров сообщил о создании новой команды, которая станет базовой для юниорской сборной Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Используя опыт, приобретенный нашей континентальной командой Vino-Astana Motors, и при поддержке руководства Северо-Казахстанской области мы начали работу над созданием совместной казахстанско-испанской юниорской команды на базе Vino Junior Team и велоакадемии Iuvenis Cycling Academy/RuleCycling-Movijerez, которую представляет Хуан Карлос Молина, - написал Винокуров на своей странице в instagram.

Планируется, что команда будет базироваться в испанском регионе Андалусия, в городе Херес-де-ла-Фронтера и будет выступать на различных гонках не только в Испании, но и в других странах Европы для того, чтобы молодые ребята 17–18 лет получили шанс не только набраться опыта, но и проявить себя на международной арене.

Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем еще один большой шаг в развитии велоспорта в Казахстане, — резюмировал Винокуров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!