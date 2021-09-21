Причины – рекордные засухи, нехватка рабочей силы, а также проблемы в цепочке поставок.

По словам аналитика из "ВТБ" Елены Сахановой, цена на три основные группы удобрений - калий, фосфор и азот – находятся на рекордном за последние 10 лет уровне, что серьезно влияет на глобальную продовольственную инфляцию, передает zakon.kz.

Больше всех от повышения цен пострадает кукуруза. Около 20% расходов на ее выращивание приходится на удобрения. Плохой урожай кукурузы обернется повышением затрат на корма, что в конечном итоге приведет к более высоким ценам на мясо. Соки и газированные напитки также могут подорожать, поскольку кукуруза является их основным ингредиентом. Ожидается, что посевы кукурузы в 2022 году сократятся до 36,8 млн га с нынешних 37,8 млн, - пишет lenta.ru.

Один из факторов подорожания удобрений – неблагоприятные погодные условия. Постоянные штормы в конце лета 2021 года на побережье Мексиканского залива в США препятствовали импорту и экспорту продукции. Также из-за этого временно закрывались заводы в регионе, в том числе крупнейший в мире азотный комплекс, принадлежащий CF Industries Holdings. Вместе с этим из-за цен на газ компания была вынуждена закрыть два завода в Великобритании. Один из крупнейших в мире поставщиков удобрений Yara International ASA также заявила, что высокие цены на природный газ заставят ее сократить около 40% производства аммиака в Европе.

Кроме этого, дорожает перевозка. По словам одного из руководителей компании Quest Products, помогающей выводить на рынок новые продукты, в том числе пестициды и удобрения, фрахт составляет около 15% от стоимости покупки товара. Политические меры также сказываются на удорожании. Так, США и Европа ввели санкции в отношении крупного производителя удобрений ОАО "Беларуськалий" .

Мировые цены на продукты питания достигли максимума за 60 лет. За август 2021 года они выросли на 33%. Причины – рекордные засухи, нехватка рабочей силы, а также проблемы в цепочке поставок.

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