Как легко и быстро нормализовать давление

Врач подобрала эффективные методы для тех, у кого ситуация не позволяет добраться до аптеки и купить необходимые лекарства.

Российский врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала простой и универсальный способ быстро нормализовать давление, передает zakon.kz.

По словам специалиста, при гипотонии, пониженном давлении, можно помочь себе количеством потребляемой жидкости. При этом не обязательно пить кофе, поскольку данный напиток подходит не всем: он поднимает пульс и повышает возбудимость.

Поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление - залпом выпить два стакана воды, - рассказала Маршинцева "Вечерней Москве".

В случае, если артериальное давление, наоборот, повышено, необходимо полежать как минимум 15 минут и использовать мочегонные средства. В частности, снизить давление поможет крепко заваренный настой брусники или другие травяные сборы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!