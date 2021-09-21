Родителей помолвленных подростков арестовали в Египте

На горячую линию Системы поддержки детей поступил звонок от человека, который рассказал о размещенных в соцсети фотографиях малолетних детей.

Силы безопасности Египта задержали родителей детей 11 и 12 лет, которых решили поженить. Помолвка несовершеннолетних детей из деревни Умм-Хенан в 30 км от Каира стала достоянием общественности, и в ситуацию вмешались власти, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

О церемонии стало известно после того, как хозяин ювелирного магазина выложил на Facebook купленные у него для юной невесты золотые украшения - так называемую шабку, которую жених обязан преподнести будущей супруге перед свадьбой. Золотое "приданое" было приобретено родителями мальчика. Торжественное празднование двух семей по случаю предстоящего родства прервала внезапно нагрянувшая полиция, - говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря Национального совета по вопросам материнства и детства Сахар ас-Санбати, на горячую линию Системы поддержки детей поступил звонок от человека, который рассказал о размещенных в соцсети фотографиях малолетних детей, которым предстоит очень скоро стать мужем и женой.

Данный инцидент является нарушением статьи 80 Конституции Египта о защите детей и предусматривает вмешательство государства в случаях, когда дети подвергаются насилию, плохому или жестокому обращению, - сказала она.

Родителям грозит судебное разбирательство.

Египетское законодательство предусматривает вступление в брак по достижении молодыми людьми 18 лет. Ранее в деревнях и отдаленных районах страны практиковались свадьбы с 16 лет, иногда - с 14 и младше. В последние годы после создания соответствующих структур в Египте стали обращать серьезное внимание на возрастной ценз при вступлении в брак, учитывая их все возможные социальные, моральные, физические и медицинские негативные последствия. Браки между несовершеннолетними караются по закону.

По существующей традиции между помолвкой и собственно свадьбой проходит небольшой срок, необходимый для подготовки торжества и при наличии финансовых возможностей подготовки жилья для будущей семьи. Ровно через девять месяцев у молодоженов обычно рождается первенец. Несмотря на все попытки государства регулировать рождаемость и ограничить количество детей двумя-тремя, число детей в живущих в сельской местности семьях нередко достигает шести и более.

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