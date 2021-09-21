Почему курильщики реже заражаются коронавирусом - исследование

Курящие люди хоть и реже заражаются КВИ, но уж если случилось, то шанс получить тяжелую форму заболевания у них значительно выше.

Японские ученые из Университета Хиросимы проанализировали, как именно табачный дым влияет на вероятность заболеть коронавирусом, передает zakon.kz.

Среди курящих людей количество заразившихся COVID действительно меньше, чем среди некурящих. С другой стороны, если уж курильщик заболевает, то коронавирус у него протекает значительно тяжелее, - сообщает ren.tv.

Оказалось, что табачный дым содержит полициклические ароматические углеводороды. С одной стороны, они токсичны и канцерогенны, с другой - подавляют образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов. А это "входные ворота" в организм человека.

Таким образом, курильщики реже заражаются коронавирусом. Но уж если заболели, то шанс получить тяжелую форму у них значительно выше.

Ученые выявили вещества, которые блокируют образование рецепторов и создали из них экстракт табачного дыма, который может оказаться полезным при лечении коронавируса.

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