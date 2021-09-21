Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2093 человека. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 345 человек. Снижение заметно в Нур-Султане (-109) и Алматы (-91), сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.
- в городе Нур-Султан - 190,
- в городе Алматы - 415,
- в городе Шымкент - 43,
- в Акмолинской области - 147,
- в Актюбинской области - 58,
- в Алматинской области - 254,
- в Атырауской области - 29,
- в ВКО - 128,
- в Жамбылской области - 55,
- в ЗКО - 39,
- в Карагандинской области - 304,
- в Костанайской области - 107,
- в Кызылординской области - 32,
- в Мангистауской области - 8,
- в Павлодарской области -– 183,
- в СКО - 76,
- в Туркестанской области - 25.
3509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 96,
- в городе Алматы - 607,
- в городе Шымкент - 19,
- в Акмолинской области - 221,
- в Актюбинской области - 293,
- в Алматинской области - 481,
- в Атырауской области - 209,
- в ВКО - 176,
- в Жамбылской области - 101,
- в ЗКО - 147,
- в Карагандинской области - 323,
- в Костанайской области - 69,
- в Кызылординской области - 98,
- в Мангистауской области - 133,
- в Павлодарской области - 355,
- в СКО - 25,
- в Туркестанской области - 156.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 793 903 человека.
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