Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2093 человека. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 345 человек. Снижение заметно в Нур-Султане (-109) и Алматы (-91), сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.

в городе Нур-Султан - 190,

в городе Алматы - 415,

в городе Шымкент - 43,

в Акмолинской области - 147,

в Актюбинской области - 58,

в Алматинской области - 254,

в Атырауской области - 29,

в ВКО - 128,

в Жамбылской области - 55,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 304,

в Костанайской области - 107,

в Кызылординской области - 32,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области -– 183,

в СКО - 76,

в Туркестанской области - 25.

3509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 96,

в городе Алматы - 607,

в городе Шымкент - 19,

в Акмолинской области - 221,

в Актюбинской области - 293,

в Алматинской области - 481,

в Атырауской области - 209,

в ВКО - 176,

в Жамбылской области - 101,

в ЗКО - 147,

в Карагандинской области - 323,

в Костанайской области - 69,

в Кызылординской области - 98,

в Мангистауской области - 133,

в Павлодарской области - 355,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 156.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 793 903 человека.

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