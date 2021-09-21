Коронавирус обогнал "испанку" по количеству жертв в США

Число жертв коронавируса в США растет с каждым днем и постепенно приближается к миллиону человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество умерших от COVID-19 в США достигло 676 059 человек, что превышает число погибших от эпидемии "испанки" в 1918-1919 годах, передает zakon.kz.

При этом пандемия испанского гриппа унесла больше всего жизней в американской истории, оставив далеко позади эпидемию холеры XIX века. Точных подсчетов в начале XX века не проводилось, но, по приблизительным расчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, от него в Соединенных Штатах погибли порядка 675 тыс. человек, - пишут "Известия".

Между тем число жертв коронавируса в США растет с каждым днем и постепенно приближается к миллиону человек. Столько людей Штаты не теряли никогда: ни в войнах XIX века, ни во время эпидемий каких-либо заболеваний.

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