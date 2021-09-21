От коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки умерли 58 человек

Лечение от КВИ продолжают получать 68 803 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 68 803 человека (60 242+ и 8561 КВИ-), из них в стационарах находится 12 381 пациент, на амбулаторном уровне - 56 422.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 987 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 261, на аппарате ИВЛ - 143.

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