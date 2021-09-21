Еще один регион перешел в "зеленую" зону по COVID-19 в Казахстане

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне находятся восемь регионов.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.
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Информацию предоставил Минздрав.
На 21 сентября ситуация выглядит следующим образом:
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