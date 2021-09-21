Еще один регион перешел в "зеленую" зону по COVID-19 в Казахстане

В "красной" зоне находятся восемь регионов.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

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Информацию предоставил Минздрав.

На 21 сентября ситуация выглядит следующим образом:

в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

в "желтой" зоне: Шымкент и Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

в "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

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