Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Мигранты превратят США в стану третьего мира - Трамп

Фото: pixabay.com 21 сентября 2021, 08:54

По его словам, миллионы людей уже просочились в Штаты, но еще больше на подходе.

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты могу превратиться в страну третьего мира из-за иммиграционного кризиса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше, - сказал Трамп.

По его словам, миллионы людей уже просочились в Штаты, но еще больше на подходе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Повторение казанского сценария, стрельба в Перми
116 тонн мусора собрали за один день активисты в СКО