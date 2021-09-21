Мигранты превратят США в стану третьего мира - Трамп

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По его словам, миллионы людей уже просочились в Штаты, но еще больше на подходе.
Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты могу превратиться в страну третьего мира из-за иммиграционного кризиса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше, - сказал Трамп.
По его словам, миллионы людей уже просочились в Штаты, но еще больше на подходе.
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