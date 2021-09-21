Еще семь новых участков дорог станут платными в Казахстане

На семи новых участках дорог внедрят "открытую" систему взимания платы, которая подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках.

Национальным оператором АО "НК "ҚазАвтоЖол" был проведен детальный анализ, по итогам которого было принято решение о вводе в эксплуатацию семи новых участков платных автомобильных дорог, сообщает zakon.kz.

В рамках реализации госпрограммы "Нұрлы-жол" на 2020-2025 годы платными станут:

Нур-Султан - Павлодар;

Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);

Щучинск - Кокшетау;

Капшагай - Талдыкорган;

Шымкент - Тараз;

Тараз - Кайнар;

Шымкент - Кызылорда.

Данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы. Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 1 ноября, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки планируется сдать к 1 октября.

Тестовая эксплуатация включает в себя комплексную проверку инфраструктуры системы взимания платы перед вводом в промышленную эксплуатацию с целью контрольной проверки работы алгоритмов, отладки программ и технологического процесса обработки данных в реальных условиях.

АО "НК "ҚазАвтоЖол" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы.

"Открытая" система взимания платы подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом данной системы является соблюдение автомобилями скоростного режима в виду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении с шлагбаумной системой).

Для оплаты за проезд по таким дорогам предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, а также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.

Отмечается, что ставки за проезд по платным участкам I категории с 2013 года не изменились (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан - Щучинск), и останутся на прежнем уровне.

Кроме того, в настоящее время АО "КазДорНИИ" разработана методика определения тарифа для дорог II и III категорий, которые будут значительно ниже действующих тарифов. Данный нормативный документ находится на согласовании НПП "Атамекен" и профильных ассоциаций.

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