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"Сергек" появился на крыше полицейской машины в Алматы 

Фото: ДП Алматы 21 сентября 2021, 09:20

В Алматы стартовала отработка по неплательщикам штрафов.

C 20 сентября в Алматы стартовала отработка по неплательщикам штрафов, сообщает zakon.kz.

В проведении отработки в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Также применяются АИС "БДД" и АПК "Сергек", которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.

  • В случае обнаружения системой в потоке движущегося транспорта нарушителя инспектор останавливает машину и разъясняет причину остановки.
  • Далее автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку.
  • По месту пребывания составляется протокол изъятия согласно Кодексу РК об административных правонарушениях.
  • Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах.

Также в мероприятии принимают участие судебные исполнители Региональной палаты частных судебных исполнителей и сотрудники прокуратуры города Алматы.

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