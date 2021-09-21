Стрельба в Алматы - Сагинтаев посетил семьи погибших

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При стрельбе в мкр. "Акбулак" погибли пятеро.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким гражданских лиц, погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.
Накануне градоначальник посетил семьи погибших полицейских, где также выразил слова поддержки.
В Алатауском районе при исполнении постановления суда погибли пятеро, в том числе двое полицейских, частный судебный исполнитель и гражданское лицо.
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