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Стрельба в Алматы - Сагинтаев посетил семьи погибших

Фото: zakon.kz 21 сентября 2021, 09:31

При стрельбе в мкр. "Акбулак" погибли пятеро.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким гражданских лиц, погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.

Накануне градоначальник посетил семьи погибших полицейских, где также выразил слова поддержки.

В Алатауском районе при исполнении постановления суда погибли пятеро, в том числе двое полицейских, частный судебный исполнитель и гражданское лицо.

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