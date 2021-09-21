Сколько зерна отправит Казахстан на экспорт, рассказали в правительстве

Ситуация в мире со сбором зерновых остается сложной.

На заседании правительства РК рассмотрели ход уборочной. Также премьер-министр Аскар Мамин дал ряд поручений для бесперебойной поставки и заготовки зерна, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мамина, ситуация в мире со сбором зерновых остается сложной. Это связано с плохими погодными условиями.

В Казахстане валовый сбор зерновых и масличных культур планируется довести до уровня 18 млн тонн, в том числе 16 млн. тонн зерновых и зернобобовых. На сегодня около 95% уборочных работ уже выполнены. Несмотря на снижение объема зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне полностью обеспечена. Есть возможность реализации объемов зерна на экспорт 6 - 6,5 млн тонн, - сказал он.

Глава Кабмина добавил, что значительно выросли качественные показатели нового урожая. Объем пшеницы с клейковиной свыше 28% достиг 74% от объема собранного урожая.

Необходимо учитывать, что пшеница данной классности пользуется высоким спросом на мировом рынке. Необходимо обеспечить поставку зерна в "Продовольственную корпорацию" в рамках программы форвардного закупа. Акиматам областей и Министерству сельского хозяйства необходимо завершить уборку урожая в кратчайшие сроки. Также обеспечить засыпку семян в полной потребности под урожай 2022 года, - подчеркнул премьер.

Министерству индустрии совместно с нацкомпанией "КТЖ" Мамин поручил принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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