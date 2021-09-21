Цены на зерно 2021 года озвучили в Минсельхозе

Цены на закуп пшеницы установлены для полного расчета с сельхозпроизводителями.

Продкорпорацией установлены цены на закуп пшеницы, закупочные цены соответствуют текущим ценам на внутреннем рынке. Об этом на заседании правительства РК рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках поручения главы государства в текущем году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объеме 769,4 тысяч тонн, - сказал Карашукеев.

При этом он отметил, что для полного расчета с сельхозпроизводителями установлены цены на закуп пшеницы.

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Продкорпорацией установлены цены на закуп пшеницы 3 класса в коридоре 103-107 тысяч тенге в зависимости от качества, на пшеницу 4 класса - 98 тысяч тенге, ячмень 2 класса - 87 тысяч тенге. Необходимо отметить, что закупочные цены Продкорпорации соответствуют текущим ценам на внутреннем рынке. Это позволяет покрыть расходы фермеров с уровнем рентабельности, обеспечивающей дальнейшее развитие отрасли, - пояснил глава ведомства.

Министр добавил, что традиционно цена закупа Продкорпорации является ориентиром при заключении контрактов. Таким образом, по его словам, установление справедливой цены позволило не допустить резкого колебания цен на зерно.

В 2020 году стоимость пшеницы 3 класса в Казахстане составляла 83 тысячи тенге за тонну для плательщиков НДС и 74 тысячи 107 тенге за тонну для неплательщиков НДС. На пшеницу 4 класса - 78 тысяч тенге для плательщиков НДС и для неплательщиков НДС - 69 тысяч 643 тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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