Казахстанцы переходят на безналичные платежи

Почти треть объема снятия наличных средств с платежных карт пришлась лишь на два мегаполиса.

В Казахстане на снятие наличных приходится лишь одна из двадцати операций по платежным картам, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, объем средств, обналиченных в стране с использованием карт казахстанских и иностранных эмитентов, увеличился за год на 27,3% и за семь месяцев составил 11,4 трлн тг.

При этом доля снятия наличности от общего оборота по картам в стране сократилась за год с 36,9% до 24,1%.

В то же время количество транзакций по обналичиванию средств с платежных карт сократилось на 8,1%, до 162,7 млн, а доля транзакций по снятию средств об общего количества операций по картам сократилась до менее чем 5%.

Фактически это указывает на то, что казахстанцы практически полностью переключились на безналичные платежи.

К примеру, еще в 2020 году доля транзакций по выдаче наличных составляла 12,4%, в 2019-м - 26,5%, а в 2015 году - 72,7%.

Средний чек одной транзакции по обналичиванию денег за январь–июль текущего года составил 70,2 тыс. тг - на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов Казахстана почти треть объема снятия наличных средств с платежных карт за январь–июль 2021 года пришлась лишь на 2 мегаполиса - Алматы (2,5 трлн тг) и Нур-Султан (1,3 трлн тг).

В остальных регионах объем варьируется от 227,3 млрд тг в Северо-Казахстанской области до 818,2 млрд тг в Карагандинской области, - уточнили аналитики.

В объеме выдачи наличных денег по типу среды проведения операции доминируют банкоматы, через которые за январь–июль 2021 года обналичили более 10 трлн тг.

На обналичивание через POS-терминалы пришлось всего 1,4 трлн тг.

При этом если средний чек одной транзакции по снятию наличных через банкоматы составлял 62,3 тыс. тг, то через POS-терминалы - 664,4 тыс. тг.

Количество банкоматов на территории страны за год увеличилось на 5,5%, до 12,8 тыс. на конец июня 2021 года.

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