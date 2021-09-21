Производителям и импортерам необходимо маркировать обувь с 1 ноября

Для получения кода маркировки нужно заполнить карточку на каждый вид изделия в Национальном каталоге товаров.

В Казахстане с 1 ноября 2021 года вводится обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане. Производителям и импортерам для реализации необходимо промаркировать обувь, сообщает zakon.kz

Для получения кода маркировки нужно заполнить карточку на каждый вид изделия в Национальном каталоге товаров (НКТ), являющемся неотъемлемой частью системы маркировки - markirovka.kz.

Как отмечается, код маркировки позволяет проследить весь путь товара от производителя или импортера до конечного потребителя. Сам же потребитель может проверить подлинность происхождения изделия с помощью мобильного приложения Naqty Onim.

Каждая пара обуви будет иметь свой цифровой код, что позволит избежать подделок и очистить рынок от контрафакта и контрабанды. Информацию, "зашитую" в код Data Matrix, невозможно подделать.

Генерация уникального кода маркировки происходит после заполнения карточки с указанием всех характеристик товара в НКТ.

Пять шагов для создания карточки товара:

Получить ЭЦП онлайн на сайте egov.kz. Скачать программу NCALayer и установить ее на компьютер. Зарегистрироваться в системе маркировки markirovka.kz. В разделе "Национальный каталог товаров" перейти на вкладку "Карточка товара" и внести основные сведения об изделии: модель, страна производства, вид обуви, вид материала верха, низа и подклада, бренд, цвет и другая информация. Загрузить одну фотографию обуви с лицевой стороны.

Если производителем или импортером уже внесены данные об этой модели товара, повторно заносить сведения не нужно. У каждого участника оборота формируется свой индивидуальный цифровой каталог товаров.

Возможность заносить данные о реализуемых изделиях сейчас уже доступна в продуктивной версии системы маркировки.

Действует и тестовая среда, где можно заранее проработать все процессы, включая и заказ кодов Data Matrix. Заказанные таким образом коды также будут тестовые. Тест-версия доступна по ссылке.

При возникновении любых вопросов по работе в системе маркировки можно обращаться в круглосуточный контакт-центр 8 800 080 65 65.

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