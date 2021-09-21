Велоспорт: казахстанец Евгений Федоров вошел в топ-20 мирового первенства

На дорогах Бельгии продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе.

На дорогах Бельгии продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе, передает zakon.kz.

Во второй день соревнований на старт вышли велосипедисты, чей возраст не превышал 23-х лет и женщины категории "Элита". Казахстан был представлен только в одной дисциплине: в индивидуальной гонке на время у андеров (спортсмены до 23-х лет).

Лучшим из представителей Казахстана стал Евгений Федоров, чемпион республики 2021 года, который финишировал с 20-м результатом. Игорь Чжан показал 37-е время. А чемпионом мира стал Йохан Прайс Пейтерсен из Дании. Куандык Шынасилов

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