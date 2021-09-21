В Нур-Султане пройдет IХ форум машиностроителей Казахстана

Свою продукцию представят порядка 200 ведущих зарубежных и казахстанских компаний.

22-23 сентября 2021 года в городе Нур-Султан пройдет IX форум машиностроителей Казахстана в онлайн формате.

Организаторами мероприятия выступают Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке правительства Республики Казахстан.

За годы работы форум зарекомендовал себя, как главное отраслевое событие в индустрии и представляет собой уникальную диалоговую площадку государства и бизнеса.

В рамках Форума планируется проведение пленарного заседания с участием государственных органов, панельных дискуссий о ходе реализации Дорожной карты развития машиностроения на 2019-2024 годы, подготовки кадров для отрасли машиностроения, секционных заседаний по приоритетным подотраслям машиностроения (нефтегазовое, железнодорожное, электротехническое, машиностроение для горно-металлургического комплекса, автомобилестроение и сельхозмашиностроение).

Также на площадке форума пройдут круглые столы с представителями международных нефтегазовых операторов - ТОО "Тенгизшевройл", компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.", компания "North Caspian Operating Company N.V" и недропользователями – ТОО "Eurasian Resources Group", ТОО "Казахмыс", ТОО "KAZ Minerals". Здесь машиностроители смогут подробнее узнать о том, как стать поставщиком вышеупомянутых компаний и предприятий.

С 22 по 24 сентября в рамках форума на площадке международного выставочного центра EXPO пройдет I Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке "Kazakhstan Machinery Fair 2021" в офлайн формате.

На экспозиции свыше 10000 кв.м. свою продукцию представят порядка 200 ведущих зарубежных и казахстанских компаний.

Форум и выставка станут эффективным инструментом для продвижения продукции отечественных товаропроизводителей и решения бизнес-задач.

Программа форума и ссылки на трансляцию доступны на сайте.

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