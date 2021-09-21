Стрельба в Алматы - возбуждено два уголовных дела

По факту стрельбы в мкр. "Акбулак" начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти".

Глава Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что по факту стрельбы в Алатауском районе начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК, передает zakon.kz.

В ДП прошел брифинг, где Канат Таймерденов рассказал подробности инцидента, который произошел накануне. В начале встречи с журналистами он выразил соболезнования близким погибших.

По его словам, начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти". Подозреваемый водворен в ИВС. Его допрашивают. Подробности выясняются. Известно, что оружие на него было зарегистрировано с 2008 года, на учете в психиатрическом диспансере он не состоял.

Создана межведомственная оперативная группа, по результатам расследования полиция даст полную информацию.

Семьям погибших полицейских окажут помощь. У них были дети, все они несовершеннолетние.

Погибший С. работал в органах внутренних дел с 2003 года, у него пятеро детей. Второй Б. работал в полиции с 2004 года. Характеризовался положительно. 17 раз поощрялся. У него осталось двое детей.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских - новый владелец дома.

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По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения.

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи полицейских и гражданских лиц, погибших при стрельбе в мкр. "Акбулак".

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