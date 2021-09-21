Стало известно, кем был пятый погибший при стрельбе в Алматы

Об этом рассказал глава ДП города.

В полиции рассказали, кем был пятый погибший при стрельбе в Алматы, сообщает zakon.kz.

Погибли пять человек, в том числе двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель, - заявил на брифинге глава ДП Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, Таймерденов раскрыл новые детали трагедии. По его словам, начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти".

Подозреваемый водворен в ИВС. Его допрашивают. Подробности выясняются. Известно, что оружие на него было зарегистрировано с 2008 года, на учете в психиатрическом диспансере он не состоял.

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20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. За убийство злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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