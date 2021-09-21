Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в ЗКО

Премьер-министром была проинспектирована реализация проектов транспортной, жилищной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, АПК.

На совещании по вопросам разработки Комплексного плана социально-экономического развития ЗКО на 2021-2025 годы, социально-экономической ситуации в регионе, инфраструктурном строительстве, электро- и газоснабжения, а также инвестиционных проектов перед премьер-министром РК выступили заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким области Гали Искалиев, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики – Магзум Мирзагалиев, вице-министры национальной экономики Алишер Абдыкадыров, финансов – Марат Султангазиев.

Также премьер-министром РК была проинспектирована реализация проектов транспортной, жилищной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, АПК.

В рамках комплексного социально-экономического развития Западно-Казахстанской области в течение пяти лет планируется реализация 141 мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности, АПК, социальной сферы, жилищной, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению гражданской защиты и охраны окружающей среды. Запланировано привлечение 2,4 трлн тенге инвестиций, из них 80% - частный капитал. Исполнение Комплексного плана позволит к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности с 205 до 300 млрд тенге в год, долю МСБ - с 32,7% до 37,8%.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию Западно-Казахстанской области. Регион обладает высоким потенциалом промышленного развития. Реализация мероприятий разрабатываемого Комплексного плана социально-экономического развития придаст серьезный импульс привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения, – сказал Мамин.

Мамин также провел отдельное совещание по вопросам развития нефтегазовой и химической промышленности в Западно-Казахстанской области с участием отечественных и иностранных инвесторов - KPO b.v., Shell, Agip Karachaganak b.v, SRPM Resources Ltd., Nostrum Oil&Gas, ABS-Munai и др. В рамках рабочей поездки А. Мамин ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта г. Уральск. Реализация проекта позволит увеличить пассажирооборот в 2 раза с 200 тыс. до 400 тыс. пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 г. Премьер-Министр посетил предприятия "Батыс Су Арнасы" и ТОО "Жайық Ет", а также с. Тукпай Теректинского района, где ознакомился с ходом строительства жилищной инфраструктуры в рамках программы "Нұрлы жер", развитием АПК региона.

За 8 месяцев т.г. объем строительных работ в Западно-Казахстанской области увеличился на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 88,5 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 302 тыс. кв.м жилья (+2,7%). Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 0,7% и составил 120,9 млрд тенге. Снизился объем инвестиций в основной капитал на 29,2% до 214,2 млрд тенге, объем промышленного производства на 6,8% и составил 1,77 трлн тенге. В то же время производство продукции химической промышленности выросло в 1,5 раза, готовых металлических изделий - на 11,8%.

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