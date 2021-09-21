Впервые в истории матч английского первенства обслужит иностранный арбитр

Джарред Джиллет выйдет на поле главным судьей матча 9-го тура АПЛ "Уотфорд" — "Ньюкасл".

Джарред Джиллет из Австралии станет первым иностранным рефери, который обслужит матч Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Австралиец выйдет на поле главным судьей матча 9-го тура АПЛ "Уотфорд" - "Ньюкасл", - сообщает premierleague.com.

Данная встреча пройдет 25 сентября, начало - в 20.00 по времени Нур-Султана.

В Казахстане подобную практику приглашения иностранных судей впервые ввели в 2015 году, когда на игру "Астана" - "Кайрат" пригласили шведского арбирта Йонаса Эрикссона.

А через год этот же матч "Астана" - "Кайрат" обслуживала судейская команда из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым, который был известен своей работой на матчах чемпионатов мира, Кубка Конфедераций и Олимпийских игр.

Куандык Шынасилов

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