Что известно о "нигерийском" штамме COVID-19, выявленном в Казахстане

Из европейских стран впервые "нигерийский" штамм был обнаружен в Италии в марте этого года.

О появлении нового - "нигерийского" штамма коронавируса ("эта-штамма") - 21 сентября сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает zakon.kz.

По его словам, по итогам секвенирования 96 образцов в Казахстане установлена циркуляция штаммов ("дельта-штамм" - "индийский" - 57 (59,4%), "альфа-штамм" - "британский" - 24 (25%), "уханьский" коронавирус - 10 (10,4%) и Eta - "нигерийский" - 5 (5,2%).

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При этом циркуляция "эта-штамма" установлена в четырех регионах: в Карагандинской области - 1, в Мангистауской - 2, в Павлодарской - 1, в Нур-Султане - 1.

Впервые "эта-штамм" коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года. Тогда директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщал, что новый штамм был выявлен на фоне роста в стране числа заражений коронавирусной инфекцией.

При этом он говорил, что нет никаких доказательств большей заразности новой мутации.

Этот штамм коронавируса также был обнаружен в Великобритании. Уже тогда отмечалось, что клинические признаки этого штамма такие же, как и у "британского" и "южноафриканского" штаммов.

Так, клиническими симптомами нового штамма являются кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния и более тяжелое течение болезни.

По состоянию на 15 сентября 2021 года "эта-штамм" обнаружен в 77 странах мира, по категории Всемирной организации здравоохранения он относится к штаммам, требующим "наблюдения".

Из европейских стран впервые этот штамм был обнаружен в Италии в марте этого года.

Затем он начал распространятся в других странах и в итоге был зарегистрирован в том числе в Австралии, Бельгии, Гане, Сингапуре, Дании, Испании, Канаде, Иордании, США, Майотте, Нидерландах, Японии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, этот вид штамма в основном распространяется в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других государствах.

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