Объем инвестиций в основной капитал Экибастуза к 2025 году увеличится в пять раз

Рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Экибастуза.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Экибастуза Павлодарской области на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, с докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, энергетики – Магзум Мирзагалиев, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Как отметил министр национальной экономики Асет Иргалиев, Комплексный план состоит из 114 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы, обеспечение гражданской защиты и улучшение экологической ситуации.

Общая сумма инвестиций на реализацию Плана составляет 932,8 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 64,7 млрд тенге, местного бюджета – 33,5 млрд тенге, частных инвестиций – 834,6 млрд тенге. Для развития экономики города Планом предусматривается осуществление 35 мероприятий, направленных на развитие промышленности, АПК, энергетики, а также предпринимательства на общую сумму 822,3 млрд тенге, – доложил Иргалиев.

По его словам, в промышленности планируется создание индустриальной зоны на 400 га, строительство ов по производству ферросплавов, технического кремния, металлургических угольных электродов, кованых изделий для железной дороги. Кроме того, предусматривается переход на автоконвейерную технологию добычи угля. В АПК, по словам министра, будет расширена площадь теплиц с 30 га до 60 га, построены комплексы по производству хлебобулочных и макаронных изделий, кумыса, 2 откормочные площадки, а также увеличение орошаемых земель на 10 тыс. га. В сфере энергетики будут построены 2 энергоблока общей мощностью 1136 МВТ.

Для развития предпринимательства в рамках программ "Дорожная карта бизнеса-2025", "Экономика простых вещей" и "Еңбек" предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитам предпринимателей и предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей. Также планируется реализация регионального проекта Business Ertis, – проинформировал министр национальной экономики.

По жилищным вопросам в целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будет реализовано 37 мероприятий, направленных на развитие жилищной, инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры на общую сумму 84,9 млрд тенге.

Кроме того, в городе будет построено и реконструировано 50 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В рамках Комплексного плана предусмотрено также строительство порядка 200 тыс. м2 кредитного и арендного жилья, выделение 370 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В городе будет осуществлено строительство и реконструкция 104,7 км сетей водоснабжения и водоотведения, строительство 32,5 км водопроводных сетей и реконструкция 2-х очистительных насосных станций, – доложил Асет Иргалиев.

Как отметил далее министр, для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования предусмотрено создание современной инфраструктуры. Будет укреплена материально-техническая база в сфере здравоохранения.

В секторе образования предусматривается строительство центра детского творчества на 350 мест, капитальный ремонт в 20 школах, реконструкция детского сада на 320 мест.

Для популяризации культуры и спорта будут построены музей "Исабек Ишан Хазрет", 2 дома культуры, ледовая арена, 20 стрит-воркаут и 10 стритбольных площадок.

Также будет построено 2 пожарных депо и 2 будут отремонтированы.

Важным направлением в проекте является вопрос улучшения экологического состояния города. Здесь предусмотрена модернизация предприятий по уменьшению выбросов в атмосферный воздух, а также внедрение раздельного сбора ТБО, ликвидация свалок и другие.

Реализация Комплексного плана позволит обеспечить к 2025 году рост объемов промышленности города на 22%, выпуска продукции МСБ – на 38,2%, – отметил Иргалиев.

Объем инвестиций в основной капитал к 2025 году увеличится в пять раз.

Будет создано более 16,5 тыс. новых рабочих мест, среднемесячная заработная плата вырастет до 321 тыс. тг. Порядка 200 тыс. м2 жилья будет введено в эксплуатацию.

В целом реализация Комплексного плана, по словам министра, позволит нарастить темпы роста экономики города и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния населения.

Продолжая тему ЖКХ, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложил, что в рамках проекта Комплексного плана Министерство является ответственным исполнителем по 13 мероприятиям в сфере строительства жилья и ЖКХ на сумму 41,6 млрд тенге.

По словам министра, до 2025 года по городу Экибастуз планируется ввести 199,4 тыс. м2 жилья или 2,8 тыс. жилищ. В том числе в рамках Комплексного плана планируется за счет госсредств обеспечить арендным и кредитным жильем 67,5 тыс. м2 жилья или 748 квартир.

Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки в 2023 году запланировано выделение 3 млрд тенге. Также будут обеспечены инженерной инфраструктурой 370 земельных участков. Планируется создать 1,2 тыс. временных рабочих мест.

В сфере водоснабжения в настоящее время, как проинформировал министр, город Экибастуз имеет доступ к услугам на 94%.

По итогам 2025 года 100% население города будут обеспечены качественными услугами водоснабжения. В рамках Комплексного плана на 2021-2025 гг поддерживается выделение средств в сумме 23,7 млрд тенге на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению, в том числе за счет РБ 19,3 млрд тенге, – заверил Атамкулов.

За счет выделенных средств, планируется построить и реконструировать 104,7 км сетей водоснабжения и водоотведения, где будет создано 481 рабочих мест.

Министерство примет все необходимые меры по обеспечению своевременной и качественной реализации мероприятий, предусмотренных в Комплексном плане социально-экономического развития города Экибастуз Павлодарской области, – подытожил выступление министр индустрии и инфраструктурного развития.

Как сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, город Экибастуз является энергетическим центром страны, где производится более 40% генерации всего Казахстана.

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Если говорить о третьем проекте, то по нему предусмотрено строительство новой подстанции мощностью 500 кВ. Электроснабжение индустриальной зоны Экибастуза будет осуществляться путем строительства двух новых линий электропередач. Реализатором проекта является АО "KEGOC", — отметил министр энергетики.

Данный проект реализуется в целях обеспечения электроэнергией потребителей индустриальной зоны. Предполагаемая стоимость проекта составляет порядка 16 млрд тенге. Проектные сроки реализации будут известны по результатам разработки технико-экономического обоснования. При этом предполагается, что работы будут завершены в 2025 году.

Как подчеркнул министр энергетики, на сегодняшний день по заданию компании "KEGOC" ведутся работы по разработке технико-экономического обоснования, разработку которого планируется завершить во втором квартале 2022 года.

Реализация данного проекта позволит обеспечить расширение производственных объектов и привлечение крупных инвесторов в индустриальный сектор.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил, что Экибастуз – один из трех самых крупных моногородов страны. Несмотря на рост обрабатывающей промышленности, в последние годы зависимость города от топливно-энергетического комплекса остается высокой.

Вместе с тем, основными проблемами города являются:

проблема экологии;

устаревшая социальная инфраструктура;

изношенные инженерные сети;

миграция из города и другие.

Для решения этих вопросов по итогам широкого экспертного и общественного обсуждения разработан комплексный план развития города, состоящий из 114 мероприятий.

Они поделены на 4 основных блока:

реальный сектор экономики;

обеспечение занятости населения;

поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города;

решение экологических проблем.

Реализация мероприятий оценивается в 932,8 млрд тенге. Доля частных инвестиций – 89,5%, то есть на 1 тенге бюджета приходится 9 тенге частных инвестиций. В целом, местный и республиканский бюджет – 98,2 млрд тенге.

Ключевая задача КПР — диверсификация экономики города на фоне сокращения спроса на уголь.

Первое, создание индустриальной зоны для частных инвесторов. Уже имеется пул потенциальных проектов. Второе, строительство 2-х энергоблоков для обеспечения действующих и новых производств необходимыми мощностями. Третье, создание научно-исследовательского центра углехимии для последующего развития производства угля.

Ожидаемый экономический эффект от реализации этих проектов: 4-кратный рост числа занятых в обрабатывающей промышленности и выход на объем производства более чем в 1 трлн тенге. Комплексное развитие Экибастуза – это не только новые производства. Есть ряд серьезных вопросов в социальной сфере. Их решение запланировано за счет средств региона, – сказал аким города.

В сфере здравоохранения – повышение кадрового потенциала и улучшение материально-технической базы городской поликлиники.

В сфере образования запланированы капитальный ремонт всех 20 школ и реконструкция детсада. Также ожидается строительство центра творчества с общим охватом более 700 детей.

Будем развивать дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта. Планируется строительство ледовой арены и 30 спортивных площадок. Это должно увеличить долю городских жителей, занимающихся физкультурой, до 40%, – сказал Скаков.

В сфере культуры запланирована реализация 8 мероприятий на сумму 1,6 млрд тенге. Планируется провести капитальный ремонт объектов, построить новые. В том числе планируется возведение домов культуры в сельской зоне Экибастуза.

В целом, ожидаемый результат от реализации данных мероприятий КПР:

инвестиции в основной капитал составят 737 млрд тенге;

объем промышленного производства – на уровне более 1 трлн тг;

увеличение количества субъектов МСБ через меры господдержки до 10 тысяч единиц;

создание 16,5 тыс. рабочих мест, в том числе постоянных – 14 тыс.;

рост среднемесячной заработной платы до 321 тыс. тенге;

снижение зависимости экономики города от ТЭК на 12,1%.

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