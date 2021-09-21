"Грани": что мешает развитию казахстанского спорта

О проблемах развития массового спорта в Казахстане рассуждали спортсмены и чиновники.

Очередной выпуск аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия был посвящен спорту - как массовому, так и профессиональному. Ведущие и гости студии обсудили проблемы, которые сдерживают развитие спорта в Казахстане, передает zakon.kz.

Как отметили ведущие "Граней" Олег Журкевич и Алибек Рзабаев, создать условия, вырастить спортсменов, получить медали - вполне себе логичная цепочка, но порой кажется, что на нашем пьедестале приоритетов главные герои совершенно другие.

Например, купить готового профессионала или целую команду и выиграть "золото" на престижных соревнованиях. Краткосрочный успех - только для отчетов чиновников. А что остается нам - всему Казахстану? - задался вопросом Алибек Рзаев.

Между тем, по данным Министерства культуры и спорта, 30% казахстанцев так или иначе занимаются спортом, к 2025 году этот показатель планируют увеличить до 45%.

Данный комплексный план предусматривает расширение сети детского, юношеского клуба физической подготовки, открытие секций, развитие видов спорта совместно с аккредитованными спортивными федерациями, - сообщил в одном из сюжетов "Граней" руководитель управления развития массового и неолимпийских видов спорта Сарикжан Омарханов.

Из 40 тысяч имеющихся в Казахстане спортсооружений 15 тысяч находятся в селах. А с мая этого года у казахстанцев появилась возможность записать ребенка на спортивную секцию или творческий кружок онлайн и бесплатно - на сайте artsport.edu.kz. Механизм реализации нового проекта заключается в том, что государство формирует заказ, бизнес его выполняет, а госбюджет оплачивает. Новшества коснулись уже 115 тысяч детей. Еще почти 1,5 млн детей дополнительно занимаются спортом в школах.

Гость в студии - прославленный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира, а сейчас - директор спорткомлекса Илья Ильин также отмечает, что основополагающее в развитии спорта - строительство новых учреждений.

На первом месте, я думаю, Дворцы спорта, состав тренеров и детский спорт. Потому что во Дворцы спорта дети будут ходить. Тренеры обязательны, потому что с детьми должны профессионалы работать, то есть те люди, которые компетентны и будут давать хорошие знания в спорте, - считает Ильин.

Организация бесплатных секций, действительно, прекрасная инициатива властей. Вот только не в каждом регионе Казахстана ее реализация возможна. Например, в Косшы, недавно ставшем городом, нет условий для занятий футболом. Маленьким спортсменам приходится ездить на тренировки в столицу.

В школе тоже дела обстоят не так гладко, как хотелось бы: она рассчитана на 400 учеников, но обучается здесь на 2 тыс. человек больше. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней Косшынской школы №1 имени Р. Кошкарбаева Гаухар Кульчманова, уроки физкультуры из-за перегруженности проводят в неделю два часа онлайн и один час - офлайн.

Ведущие "Граней" отметили, что при рассуждениях на тему спорта невольно затрагивается зарубежный опыт: мы говорим о топ-командах, удивляемся суммам контрактов, бюджетам. И подчеркиваем, что это все не за государственные деньги, а на частные инвестиции. Пересчитываем заработки отдельно взятых спортсменов, клубов и лиг.

Например, стоимость самого дорогого билета на футбольный матч Чемпионата Казахстана - 1200 тенге, на ближайшую игру "Барселоны" тоже во внутреннем первенстве страны в пересчете на тенге - несколько десятков тысяч.

Не спешат казахстанские болельщики платить и за атрибутику отечественных команд и с большим рвением посещают игры, когда на поле - зарубежный соперник. Получается некий парадокс - нам жалко на отечественный спорт и государственных, и личных денег, а результат хотим, "как у них там", резюмируют ведущие.

Ежегодно областям из центрального бюджета выделяются миллиарды тенге на развитие футбола, а посмотрите, кто там играет. Мы должны инициировать закон о полном запрете легионеров в отечественном спорте. Также по всем аулам, селам построить модульные современные спортивные залы. Это первое. Второе. У нас заброшен детский спорт межрайонного уровня. Мы должны развивать массовый спорт в аулах. А сейчас залов нет, оборудования нет. Нет физкультурников. Нет инструкторов спортивных на районном уровне. Больше миллиарда тенге выделяется ежегодно на футбол. А мы видели какие-то достижения? Спорт должен быть направлен на развитие человеческого капитала нашей страны, - считает еще один гость в студии "Граней", депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров.

В следующем выпуске аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия ведущие и эксперты обсудят, на чем и как возят казахстанцев: автобусы-долгожители и цены за проезд, которые меняются быстрее, чем качество услуг. Не пропустите в это воскресенье, 26 сентября.

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