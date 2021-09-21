В США призвали ввести режим ЧС из-за наплыва мигрантов

В приграничном городе Дель Рио собрались 16 тысяч беженцев.

Губернатор Техаса Грег Эббот призвал президента США Джо Байдена ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов на территорию штата, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора, в приграничном городе Дель Рио собрались 16 тысяч беженцев, претендующих на убежище в США.

Люди, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, живут под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами. Большинство мигрантов - жители Гаити, которые массово бегут из страны после убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, унесшего жизни двух тысяч человек, - говорится в сообщении.

По словам Эботта, мигранты нуждаются в еде, воде и медикаментах, которые власти не могут обеспечить.

Этот [миграционный] всплеск быстро перекрывает ресурсы правоохранительных органов, органов здравоохранения и гуманитарной помощи, которые никогда не предназначались для использования в качестве помощи беженцам, - подчеркнул губернатор.

Эббот объявил ситуацию в Техасе бедствием. Он заявил, что на 16 тысяч мигрантов приходится только 64 сотрудника пограничной службы. Власти намерены привлекать военных для транспортировки нелегалов к другим пограничным пунктам для ускорения оформления.

Я прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса, - заключил губернатор.

В июле в колумбийской провинции Антьокия, недалеко от границы с Панамой, застряли девять тысяч мигрантов, стремящихся в США и Канаду. Люди массово направились в страну после снятия коронавирусных ограничений. Большинство мигрантов прибыли из Гаити, Венесуэлы и Кубы. Пробка образовалась из-за низкой пропускной способности пограничных пунктов.

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