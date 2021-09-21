Стрельба в Алматы - семьям погибших полицейских выделят жилье

По ходатайству министра внутренних дел акиматом Алматы семьям погибших сотрудников полиции выделяется жилье.

По поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева заместитель министра Мурат Баймукашев посетил семьи погибших сотрудников полиции Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, сообщает zakon.kz.

От имени руководства МВД, личного состава органов внутренних дел он выразил соболезнование родным и близким полицейских, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, - говорится в сообщении МВД.

По ходатайству министра внутренних дел акиматом Алматы семьям погибших сотрудников полиции выделяется жилье.

Вместе с тем приказом министра внутренних дел участковые инспекторы, до конца стоявшие на страже порядка и закона, награждены медалями "Құқыт тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" посмертно.

Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции Дархан Сулеев, 1982 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2003 года. После окончания магистратуры Алматинской академии МВД РК в августе 2021 года был назначен на должность участкового инспектора. За годы службы в ОВД имел шесть поощрений, в том числе награжден медалью 3-дәрежелі "Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін", а также нагрудным знаком "Қазақстан полициясына 25 жыл". Женат, имел пятерых несовершеннолетних детей. Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района капитан полиции Нурбол Байгазиев, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2014 года. Имел 13 поощрений, в том числе награжден нагрудными знаками "Үздік құтқарушы жауынгер" и "Қазақстан полициясына 25 жыл". Женат, имел двоих несовершеннолетних детей.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель. Начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти" УК РК.

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По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Он водворен в ИВС. Его допрашивают.

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи полицейских и гражданских лиц, погибших при стрельбе в мкр. "Акбулак".

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