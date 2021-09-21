Когда астанчанам дадут тепло - названа дата

С 23 сентября в Нур-Султане включат отопление.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов в столице, сообщает zakon.kz.

Согласно подписанному постановлению, отопительный сезон 2021-2022 годов стартует в Нур-Султане с 23 сентября, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте городского акимата.

20 сентября в столице уже начали подключать к отоплению некоторые социальные объекты на основе заявок, полученных от учреждений (медицинские учреждения, объекты образования, детсады). Готовность социальных объектов составляет 100%.

Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города. Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо.

Как ранее сообщал аким города, доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", часть "Агрогородка".

До ноября возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Юго-Восток, Промышленный, Агрогородок (часть, которая не была подключена). Также АО "КазТрансГаз Аймак" ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ "Куйгенжар", "Мичурино", "Интернациональный". Газом эти жилые массивы планируется обеспечить до конца текущего года.

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