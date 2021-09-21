Правила составления декларации о доходах утвердили в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.
Министр финансов РК своим приказом от 13 сентября 2021 года утвердил формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления, сообщает zakon.kz.
Декларация об активах и обязательствах представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода с 2021 года:
с 2023 года:
с 2024 года:
с 2025 года:
А также иностранцами или лицами без гражданства, являющимися нерезидентами в случае, наличия по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода одного из условий:
- имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории РК;
- доли участия в жилищном строительстве на территории РК.
Одним из законных представителей любого из следующих лиц:
- наличие на праве собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;
- наличие доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами РК;
- наличие на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, суммы денег совокупно превышающей по всем банковским вкладам тысячекратный размер МРП;
- наличие суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) или суммы задолженности данного лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного).
Декларация предназначена для отражения физическими лицами информации о:
- недвижимом имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
- ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК;
- доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;
7. задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством республики о банках и банковской деятельности.
Как отмечается, при заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.
При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.
Декларация составляется:
Декларация, составленная на бумажном носителе, подписывается физическим лицом либо его представителем.
Декларация, составленная на электронном носителе, заверяется электронной цифровой подписью физического лица; с использованием одноразового пароля.
При представлении Декларации:
Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.
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