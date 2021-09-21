Стрелок из Перми оставил дома записку

Приложение zakon.kz
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Он попросил позаботиться о коте.
Стрелок из Перми попросил позаботиться о коте, сообщает zakon.kz.
В доме раненного Тимура Бекмансурова прошли обыски.
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Правоохранители также нашли записку. В ней стрелок попросил позаботиться о коте.
Если с моей матерью что-то произойдет, передайте моего кота родственникам. Кот уж тут точно ни при чем, - говорится в сообщении.
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20 сентября в Пермском государственном университете молодой человек открыл огонь, погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.
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