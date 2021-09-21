Стрельба в Алматы - в "БЦК" прояснили детали конфликта

В "Банке ЦентрКредит" прокомментировали стрельбу в Алматы.

В связи с трагическими событиями, произошедшими в мкр. "Акбулак", АО "Банк ЦентрКредит" (АО "БЦК") выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, передает zakon.kz.

Мы скорбим вместе с вами и всецело разделяем боль ваших невосполнимых утрат. Случившаяся трагедия потрясла нас, мы убеждены, что все конфликтные ситуации должны решаться исключительно в рамках правового поля. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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В банке прояснили детали данного дела.

В июле 2011 года заемщику ТОО "Нано Плюс" было предоставлено два займа на общую сумму 102 млн тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на шесть месяцев. В качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам были заключены договоры залога, где в качестве залогового обеспечения приняты нежилое помещение, земельный участок, а также жилой дом, расположенный по адресу: Алматы, Алатауский район, мкр. "Акбулак", ул. Сыздыкова, дом 29. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Как сообщили в АО "БЦК", 7 марта 2012 года заемщику была предоставлена дополнительная отсрочка сроком на три месяца по погашению основного долга и вознаграждения.

С 20 августа 2012 года заемщик, фактически не исполняя обязательства, вышел на просрочку. Банком направлялись уведомления о невыполнении обязательств от 11 октября 2012 года и от 17 января 2013 года. В связи с неисполнением заемщиком и гарантами обязательств, предусмотренных по договорам, 17 апреля 2013 года было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке. С этого момента банк перестал начислять проценты по данному займу. Банком было подано исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района Алматы о взыскании задолженности с заемщика и гарантов. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

Согласно п. 2 ст. 74 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "у гаранта имеется право самостоятельно реализовать залоговое имущество по рыночной стоимости, должник после наложения судебным исполнителем ареста и проведения оценки имущества и до изъятия или реализации имущества с письменного разрешения судебного исполнителя и в установленный им срок вправе реализовать арестованное имущество по стоимости не ниже оценочной".

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В банке уточнили, что "ни заемщик, ни гарант этими правами не воспользовались".

Согласно п. 3 ст. 80 Закона РК "Об исполнительном производстве", "электронный аукцион начинается на повышение стоимости имущества с установленным шагом от оценочной стоимости, указанной в постановлении о передаче имущества должника на реализацию. В случае, если ни один из участников электронного аукциона путем поддержания заранее установленного шага торгов не повысит стоимость имущества, то электронный аукцион будет продолжаться с переходом на понижение. При этом первоначальная цена реализуемого имущества понижается с установленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить имущество по объявленной цене, которая не должна быть ниже 50% первоначальной оценки стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион".

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22 января 2018 года заочным решением Алатауского районного суда Алматы обращено взыскание на залоговое имущество в виде жилого дома, принадлежащего гаранту. 16 августа 2018 года были проведены электронные судебные торги по залоговому имуществу в виде жилого дома. Согласно протоколу об итогах электронного аукциона, его победителем был признан Турганов Н.С. 23 августа 2018 года был заключен договор купли-продажи между частным судебным исполнителем и Тургановым Н.С. 26 декабря 2018 года определением Алатауского районного суда Алматы заочное решение Алатауского районного суда Алматы от 22 января 2018 года об обращении взыскании на залоговое имущество в виде жилого дома отменено. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Постановлением апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда от 27 ноября 2019 года вынесено решение об удовлетворении исковых требований банка об обращении взыскания на залоговое имущество в виде жилого дома с начальной продажной стоимостью при реализации в размере 29 417 000 тенге. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 27 июля 2020 года отказано в передаче ходатайства Демирчян А.П., Дужнова И.И. о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 27 ноября 2019 года для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам ВС РК. Таким образом, жилой дом остался в собственности Турганова Н.С. (выкуплен ранее с первых судебных торгов). пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Последующее выселение осуществлялось на основании судебного акта в пользу физического лица (покупателя), тем самым дело о выселении перешло в правовые отношения между гражданами, которые переросли в трагедию. Банком не проводилась ни реализация жилого дома, ни последующее выселение. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Касательно нежилого помещения, находившегося в залоге у банка, то 7 марта 2017 года первые электронные судебные торги по нему не состоялись, в связи с отсутствием потенциальных покупателей. 18 апреля 2017 года были проведены повторные электронные судебные торги. В связи с отсутствием покупателей и по результатам проведенных судебных торгов вышеуказанное имущество перешло в собственность банка после торгов на понижение в рамках аукциона за сумму 96 008 120 тенге. 24 апреля 2017 года между банком и ЧСИ был заключен договор купли-продажи нежилого помещения. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Длительное время банк не мог зарегистрировать на себя право собственности на нежилое помещение, поскольку бывший собственник не предоставлял доступ работникам земельного комитета и банка для проведения работ по землеустроительному проекту и изготовления технического паспорта. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Фактически банк зарегистрировал права собственности в мае 2021 года. Соответственно, с 2017 года по настоящее время банк не распоряжался нежилым имуществом, и в июле 2021 года подал исковое заявление в Бостандыкский районный суд Алматы о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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Банк еще раз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии казахстанцам. Мы будем активно участвовать в расследовании данного инцидента, предоставим все необходимые документы по делу и окажем всестороннюю помощь родственникам пострадавших. пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

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20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель. Начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти" УК РК. Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Он водворен в ИВС. Его допрашивают. По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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