Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Рассмотрен ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева" и послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, здравоохранения Алексей Цой, образования и науки Асхат Аймагамбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и др.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 72 шага: по направлению "Формирование профессионального государственного аппарата" — 13 из 15 шагов, "Обеспечение верховенства закона" — все 19 шагов, "Индустриализация и экономический рост" — 27 из 50 шагов, "Идентичность и единство" — 3 из 6 шагов, "Формирование подотчетного государства" — все 10 шагов.

В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост".

На заседании рассмотрены вопросы передачи государственной экспертизы проектов в сфере строительства в конкурентную среду, внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, создания Центров технологического развития, дальнейшего совершенствования деятельности антимонопольного органа в соответствии со стандартами ОЭСР, развития МФЦА и рынков капитала в РК.

Обсужден ход работ по обеспечению всех опорных и спутниковых сельских населенных пунктов фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, строительству студенческих общежитий, формированию интегрированной системы баз данных госорганов и квазигоссектора.

Особое внимание уделено вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект разработан Правительством и направлен на рассмотрение Мажилиса Парламента.

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева" и послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

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