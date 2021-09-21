Сколько казахстанских студентов обучаются в вузе Перми, где открыли огонь

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Среди погибших и пострадавших казахстанских студентов нет.
В МИД рассказали о казахстанских студентах, обучающихся в Перми, сообщает zakon.kz.
В Пермском государственном университете (ПГНИУ) обучаются 22 казахстанских студента.
Общее количество казахстанских студентов по консульскому округу Генконсульства РК в Казани - около 5 тыс. человек. В Пермском государственном национальном исследовательском университете обучаются 22 казахстанских студента, - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе заметили, что никто не пострадал.
В результате инцидента в университете среди погибших и пострадавших казахстанских студентов нет, - заявили в министерстве.
20 сентября в Пермском государственном университете молодой человек открыл огонь, погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.
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