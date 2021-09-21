В скандале с нетрезвым рефери на льду поставлена точка

Федерация хоккея немедленно отреагировало на данный инцидент.

Нетрезвый судья обслуживал матч на детском хоккейном турнире между командами "Академия Харламова" и "Спартак-Спорттех", передает zakon.kz.

Данный инцидент произошел 19-го сентября, на матче Кубка Москвы. Хоккейный судья в состоянии алкогольного опьянения не мог удержать равновесие во время работы на детском хоккейном турнире, сообщает Telegram-канал Baza.

Арбитр в процессе игры падал, держался за бортик, чтобы не упасть. А когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.

Федерация хоккея города Москвы немедленно отреагировала на этот случай, и вынесла свое решение.

По итогам совещания Спортивно-дисциплинарного комитета и заседания Региональной коллегии судей Москвы, в связи с произошедшей ситуацией на этом матче, было принято решение: пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы, сообщает fhmoscow.com.

Другой неприятный случай произошел в Казахстане, уже на матче молодежной лиги между командами Торпедо (Усть-Каменогорск) и Актобе. Вратарь восточно-казахстанцев Антон Осокин ударил своего же игрока Кирилла Индюкова, за допущенную ошибку в обороне. Какие санкции будут применены здесь, узнаем в скором времени.

Куандык Шынасилов

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