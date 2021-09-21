Малыши мерзнут в одном из детских садов Павлодара

Отопления и горячего водоснабжения в детском саду нет из-за ремонта на центральном тепловом пункте №14.

В одном из детских садов Павлодара мерзнут малыши, передает zakon.kz.

Как сообщает pavon.kz, сложившейся ситуацией возмущены родители дошколят.

20 сентября по всем садам и школам города дали отопление, в нашем саду тепла нет, говорят, что до 30 октября не будет. Как это понимать, уважаемый акимат? Детям уже очень холодно, обогреватель в садах запрещен. Ребенка оставить дома никто не может, так как все работают. Если ремонтные работы на ул. Кривенко продолжатся так долго, то мы требуем закрытия детского сада официально. Как нам объяснить на работе, что в садике холодно и поэтому можно я побуду с ребенком дома? Как можно делать ремонт с апреля по сей день? У нас горячей воды нет полгода. В садике детям моют руки теплой водой из кухни. Имейте совесть, дети болеют! - говорится в сообщении родителей сада №115, опубликованном в Instagram-паблике zhaloby_pavlodar.

Как выяснилось, отопления и горячего водоснабжения в детском саду нет из-за ремонта на центральном тепловом пункте №14.

По информации, предоставленной отделом по связям с общественностью АО "Павлодарэнерго", ЦТП (центральный тепловой пункт - прим. ред.) ремонтирует подрядная организация по заказу городского акимата. Ориентировочные сроки завершения работ - 30 сентября. После того, как подрядчик закончит ремонт, в 115-ый детский сад запустят и отопление, и горячую воду.

Руководство дошкольного учреждения сообщило, что система детского сада готова к приему тепла (провели промывку и опрессовку, получили все необходимые разрешения), и теперь ждут завершения работ на ЦТП. А пока для поддержания комфортной температуры там включают масляные радиаторы.

Ранее в ДЧС Павлодарской области заявляли, что по правилам пожарной безопасности бытовые электронагревательные приборы не рекомендуется использовать в детских садах, школах и общественных местах.

На сегодняшний день, как уточнили в АО "Павлодарэнерго", из 72 детских садов Павлодара к отоплению подключены 65, в том числе шесть детских садов подключают к отоплению 21 сентября. Из 40 школ города на сегодняшний день отопление есть в 37, тепло дали в 47 учебных заведений Павлодара из имеющихся 103. Также отопление включили в 30 медицинских учреждениях, 28 медорганизаций пока остаются без тепла.

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