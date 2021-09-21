Из-за ухудшения эпидситуации может случиться новый кризис в мире - Елбасы

Елбасы оценил перспективы дальнейшего развития мировой экономики в условиях пандемии.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти, передает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Елбасы, в ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно перспектив дальнейшего развития мировой экономики в условиях пандемии.

Назарбаев отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации может привести к появлению нового кризиса в мире.

Сейчас наступили непростые времена, вызванные пандемией. Если будет так продолжаться, то может случиться новый кризис. Уже есть кризис долгов, прогнозируется кризис инфляции и снижение цен на энергоносители, - сказал Елбасы.

В ходе беседы стороны обсудили прогнозы развития экономической ситуации в регионе и вопросы выработки упреждающих мер на фоне возросших рисков и вызовов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!