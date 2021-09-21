Одностороннее движение внедрено на одной из улиц в Нур-Султане

Данная мера реализуется в рамках повышения пропускной способности на местном проезде.

Одностороннее движение внедрено по местному проезду вдоль проспекта Туран, передает zakon.kz.

Акиматом Нур-Султана совместно с департаментом полиции внедрено одностороннее движение по местному проезду вдоль пр. Туран от ТРЦ Сарыарка до улицы Богенбая (не путать с проспектом Богенбай батыра), - рассказали в пресс-службе столичного акимата.

Данная мера реализуется в рамках повышения пропускной способности, обеспечения беспрепятственного проезда и исключения конфликтных ситуаций при разъезде встречных транспортных средств на местном проезде.

Просим водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения, - резюмируется в сообщении.

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