В центре Нур-Султана загорелось здание "Казахмыса"

Пожар произошел в центре столицы.

Здание "Казахмыса" загорелось в центре Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В 18:33 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: пр. Туран, 37/10. По предварительной информации, происходит возгорание кровли и наружной обшивки здания "Казахмыса". На место вызова огнеборцы прибыли уже через пять минут. На данный момент проводится разведка. пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Силами столичных огнеборцев пожар локализован в 19:10, предварительная площадь пожара - 60 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

Отметим, что рядом с горящим зданием "Казахмыса" находятся "Хан Шатыр" и Astana Opera.

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