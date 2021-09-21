Женская сборная Казахстана вышла в полуфинал чемпионата Азии по гандболу

Команда Казахстана сыграла четыре игры в группе "А", три из которых выиграла.

Завершились матчи группового раунда на азиатском первенстве по гандболу, передает zakon.kz.

Команда Казахстана сыграла четыре игры в группе "А", три из которых выиграла. И в последней игре с кореянками решался вопрос, кто выйдет в стадию плей-офф с первого места.

Сборная Южной Кореи не дала никаких шансов казахстанским гандболисткам, оформив разгром – 40:20. Несмотря на это поражение, казахстанский коллектив со второго места выходит в полуфинал.

Большая вероятность, что будущими соперницами по стадии 1/2 финала будет команда Японии, которая возглавляет на данный момент подгруппу В.

Полуфинал пройдет 23-го сентября.

Куандык Шынасилов

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