Пропавшую девушку разыскивают в Нур-Султане

Девушка пропала 19 сентября.

19-летняя девушка ушла из дома два дня назад и до сих пор не вернулась, передает zakon.kz.

Столичным департаментом полиции разыскивается Еспол Акбота Нуржанкызы 2002 года рождения.

Как сообщается, 19 сентября около 11:00 она вышла из дома и не вернулась. Местонахождение девушки неизвестно.

Особые приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, смуглая, волосы черные до плеч, на лице имеется родинка. Была одета в черную куртку, синие джинсы, на ногах - разноцветные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться в управление полиции района "Есиль" ДП Нур-Султана по контактным телефонам: 8 (7172) 71-65-53, 71-65-57, 71-65-58, 8 (702) 199-19-11, либо на 102.

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