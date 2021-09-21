Незаконный цех по производству алкоголя прикрыли в Акмолинской области

Были изъяты предметы, необходимые для производства и розлива.

Задержана 57-летняя предпринимательница, которая в арендуемом гараже занималась производством и розливом водки и коньяка, передает zakon.kz.

В ходе осмотра гаража были обнаружены и изъяты пластиковые 200-литровые бочки с 1200 литрами спирта, пятилитровые пластиковые емкости - "баклажки" с 90 литрами спирта и 525 литрами водки, одна стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с красителем для изготовления коньяка, одна стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с темной жидкостью, с запахом, похожим на запах коньяка, - рассказала старший оперуполномоченный УПН ДП Акмолинской области Разия Курсанова.

Также были изъяты предметы, необходимые для производства и розлива: насос для откачки спирта, электробатарея на 12 Вольт, пустые емкости 200-литровых бочек с остатками спирта, канистры и баклажки.

В отношении женщины начато досудебное производство по ст. 214 УК РК "Незаконное предпринимательство".

В настоящее время полицейские устанавливают канал сбыта алкогольной продукции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!