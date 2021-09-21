"ЦСКА" взял реванш у "Барыса" за поражение неделю назад

Следующий матч "Барыс" проводит против "Автомобилиста".

Казахстанский "Барыс" начал домашнюю серию игр в КХЛ, передает zakon.kz.

И первым соперником стал московский "ЦСКА", который уже семь дней назад встречался с "Барысом" у себя дома. Тогда россияне крупно проиграли – 3:6. А в Нур-Султане они проигрывали почти минимально - за четыре минуты до окончания матча хозяева льда вели 1:0, шайбу в большинстве на 12-ой минуте первого периода забил Никита Михайлис.

Но москвич Константин Акулов не захотел проигрывать второй раз подряд "Барысу". За четыре минуты до финального свистка он сравнял счет, а в овертайме принес волевую победу над хозяевами – 2:1.

Следующий матч "Барыс" проводит против "Автомобилиста". Состоится он 25-го сентября, начало в 17:00 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов

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