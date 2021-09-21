Футболистов избили битами в Узбекистане за требование выдать зарплату

Спортсмены связывают нападение с их требованиями в адрес руководства клуба выплатить долги по зарплате за полгода.

Бывшие футболисты клуба "Сурхан", выступающего в чемпионате Узбекистана, обвинили руководство в организации их избиения, передает zakon.kz.

Как уточняет портал Podrobno.uz, в правоохранительные органы обратились экс-игроки клуба Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев. Оба зафиксировали побои. По словам спортсменов, четыре человека избили их битами.

Футболисты связывают нападение с их требованиями в адрес руководства клуба выплатить долги по зарплате за полгода. Супруга Эсонкулова Рушана Мирсадыкова утверждает, что игроков атаковали в офисе клуба.

Футболистов пригласили туда за деньгами. Сначала на встречу с руководством прибыл Ходжаев, затем и Эсанкулов. Каждый из них стал жертвой группового избиения. Игроков удерживали и били битой и стульями. Руководство "Сурхана" отрицает причастность к инциденту.

"Сурхан" занимает 13-е место в турнирной таблицы Суперлиги Узбекистана. По итогам предыдущего сезона команда заняла 12-е место.

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