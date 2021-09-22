Российского футболиста Дзюбу назвали предателем родины

Олимпийский чемпион призвал прогнать футболиста из спорта.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который отказался выступать за национальную команду, передает zakon.kz.

Это абсолютное предательство родины со стороны Артема. Правильно его критикуют, - приводит Sport24 слова Тихонова.

Он призвал прогнать Дзюбу из спорта, "чтобы другим неповадно было".

Дзюбу надо наказать по полной программе, - убежден Тихонов.

Как отмечается, Дзюба отказался от выступлений за национальную команду, сославшись на неоптимальную форму. Форвард подчеркнул, что не хочет занимать в команде "чужое место". 20 сентября нападающий попал в расширенный список сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда дома сыграет со Словакией, а через три дня на выезде встретится со Словенией.

На сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022 Дзюба не вызывался. В 55 матчах за команду нападающий забил 30 мячей и делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.

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